OGC Nice : Combien vaut Kasper Dolberg sur ce mercato ?

Arrivé en toute fin de mercato d’été dernier, en provenance d’Amsterdam, le prometteur (22 ans) Kasper Dolberg a fait partie des premières recrues du nouveau projet niçois, depuis le rachat du club par le groupe Ineos. L’attaquant danois est d’ailleurs devenu le plus gros transfert réalisé par le club azuréen, qui voit son mercato estival agité avec déjà cinq nouveaux arrivants, dont Schneiderlin et Gouiri. Avec Dolberg, l’OGC Nice a t-il réalisé un gros coup pour démarrer son projet ?

Kasper Dolberg, la plus grosse recrue dans l’histoire de l’OGC Nice

Kasper Dolberg a enfilé la tunique niçoise contre un montant supérieur à 20 M€ (hors bonus) versé à l’Ajax Amsterdam. International danois, le numéro 9 au GYM a inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives pour sa première saison en France, en 29 rencontres, toutes compétitions confondues. Malgré un court épisode concernant le vol de sa montre dans le vestiaire, le jeune buteur semble s’épanouir dans la Côte d’Azur. Pour l’Observatoire du football, la valeur marchande du joueur oscille entre 30 et 40 M€ quand Transfermarkt l’estimait à 22M€, avant l’arrêt du championnat (pandémie), depuis évaluée à 16 M€.

Sous contrat jusqu’au mois de juin 2024 avec les Aiglons

Dolberg s’est engagé cinq ans avec les Aiglons, soit jusqu’au mois de juin 2024. Au delà de son transfert record, le joueur percevait la plus grosse rémunération la saison passée, avec des émoluments à 250 000 € bruts mensuels. Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice, a clarifié la situation du Danois, dans un entretien à Nice-Matin, au mois de mai dernier. « Il n’y a pas débat, oui. Il n’a d’ailleurs aucune envie de partir. Il se sent bien à Nice, où il a tout pour s’épanouir ». Samedi 4 juillet, le buteur et sa formation ont repris le goût de la compétition, avec un match amical à Lyon (défaite 1-0), dans lequel il a débuté.