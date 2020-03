OM – Combien rapporte au club un match au Vélodrome ?

Champion des affluences en nombre de spectateurs enregistrés sur la saison, c’est ce que sera l’OM, tel que nous l’avons longuement détaillé, si le championnat de France de Ligue 1 ne va pas à son terme. Le club phocéen doit néanmoins recevoir encore cinq fois d’ici la fin de l’exercice 2019-20, dans l’ordre le PSG, le Dijon FCO, l’OGC Nice, l’AS Monaco et le FC Metz.

Entre 850 000 et 900 000€ par match à domicile pour l’OM

Pour le club phocéen, le manque à gagner est plus ou moins proches des 5 millions d’euros, car il y a des chocs dans ce calendrier et notamment un bouillant Clasico contre le PSG, qui devait se jouer à guichet fermé. Cette seule rencontre dépasse le million d’euros de recettes bien tassées, à la billetterie au Vélodrome. D’autres également dans la saison. Mais d’après nos observations à Sportune, un match à la maison rapporte une moyenne de 870 000 euros, plus ou moins, à l’Olympique de Marseille.

Des recettes à la billetterie qui flirte avec les 20 M€ la saison

Sur des revenus « match day », à 20 millions d’euros environ sur la saison, pour les Phocéens. A part le PSG au Parc des Princes (50 M€ de recettes à la billetterie en 2019), aucun club en Ligue 1 ne tire autant de bénéfices les jours de matches à domicile. A Marseille, le secteur pèse 15% environ, du total des revenus générés hors marché des transferts.