Messi gagne le salaire mensuel de Mandanda… tous les jours !

Lionel Messi reste le footballeur le mieux payé du monde, en 2020. C’est ce que révèle le classement annuel du magazine France Football, sur les salaires des stars du ballon rond, à sortir demain mardi, 24 mars. L’attaquant du FC Barcelone a gagné plus de 130 millions d’euros bruts, sur l’année 2019 dernière. Ou, tel que l’écrit l’hebdomadaire, la somme de 358 000 euros bruts… tous les jours.

Lionel Messi a gagné 358 000 euros bruts tous les jours de 2019

Cela, à l’addition de tous les revenus : le salaire perçu sur la période avec le FC Barcelone, les primes individuelles ou collectives associées et tous les revenus extra-sportifs issus du sponsoring ou des activités entrepreneuriale du joueur. La Pulga compte une ribambelle de commanditaires pour coller leur image à la sienne, parmi lesquels son équipementier adidas, Ooredoo, Huawei ou les chips Lays et les boissons énergisantes Gatorade ; deux marques pour lesquelles il vient de tourner des campagnes commerciales sympas, vues sur Sportune (ici et là).

L’équivalent du salaire mensuel de Steve Mandanda à l’OM

A plus de 130 millions au total, Lionel Messi maintient ses revenus d’une année à l’autre. Son revenu journalier est à ce point démentiel, qu’il est l’égal de Steve Mandanda tous les mois avec l’OM (360 000 euros, sans les primes, ni le sponsoring). Le gardien international français est, selon L’Equipe du mois de février, le 28e joueur le mieux payé en Ligue, cette saison 2019-20. La stat met en exergue le différentiel qu’il existe entre l’Argentin et ses pairs. A quelques exceptions nommées Cristiano Ronaldo ou Neymar, notamment.