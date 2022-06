RC Lens : Combien vaut désormais Ignatius Ganago sur le mercato ?

Contraint par la concurrence, Ignatius Ganago a vécu un exercice 2021-2022 un peu compliqué à Lens.

Pour sa deuxième saison consécutive dans l’élite française, le RC Lens a continué sur les mêmes bases que l’exercice précédent. Même si cela ne débouche pas sur une qualification eu Europe, les hommes de Franck Haise pourront se satisfaire d’une 7e place. L’attaque des Sang et Or a été cruciale aux bonnes performances de l’équipe. A l’inverse de ses compères, Ignatius Ganago ne s’est pas montré sous son meilleur jour. L’avant-centre a dû se contenter de miettes, lui qui est arrivé à Lens en juillet 2020. Les Lensois ont dû débourser la somme de 6 M€ pour l’arracher à l’OGCN. Près de deux ans plus tard, sa cote sur le mercato est inférieure à son prix d’achat.

L’attaquant a signé un contrat de 4 ans avec le RC Lens

Après une bonne première saison dans le nord de la France, dont des premiers mois tonitruants (4 buts et 2 passes décisives sur les 6 premières journées), Ignatius Ganago était estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Des pépins physiques sont survenus fin 2020-2021, et depuis, il a perdu son statut sur le terrain. A ce jour, le portail web allemand valorise le joueur de 23 ans à 5 millions d’euros. Il en est de même pour l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 4 et 7 millions d’euros. Une situation compliquée qui pourrait être amenée à changer pour le numéro 9, dont le bail s’étend jusqu’en juin 2024.

By the way, la direction d’#Anderlecht s’est bien renseigné auprès du #RCLens pour savoir dans quelles conditions un transfert définitif de Ignatius #Ganago au #RSCA aurait été possible. À suivre. #mercato https://t.co/5xWmT5IEha pic.twitter.com/Gr8hwmHHlg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 19, 2022

Ignatius Ganago pourrait avoir du temps de jeu en 2022-2023

Si la baisse de son temps de jeu est en partie due à ses pépins physiques, c’est aussi en raison de la grande forme d’Arnaud Kalimuendo. Le jeune continue de progresser à la pointe de l’attaque lensoise. Cependant, le Français retourne dans son club formateur, le PSG, cet été, puisque sa période de prêt touche à sa fin. Cela laisse alors la possibilité à l’ancien de l’OGCN de retrouver des minutes. A l’automne dernier, le joueur a changé de représentants sportifs. Si un départ était à l’ordre du jour, Anderlecht serait une possibilité pour le droitier. Comme le rapporte un correspondant RMC Sport, la direction de la formation belge se serait renseignée sur la situation du joueur.