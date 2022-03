RC Lens, PSG : Combien vaut désormais Arnaud Kalimuendo sur le mercato ?

Arnaud Kalimunedo vit sa deuxième et probablement dernière, saison avec le RC Lens.

Pour la deuxième saison consécutive, Arnaud Kalimendo, attaquant sous contrat avec le PSG, dispute ses matchs, sous les couleurs du RC Lens, jusqu’à la fin de l’exercice. Comme le club parisien l’a annoncé dans un communiqué, ce prêt d’un an, n’est pas assorti d’une option d’achat. La pépite de 20 ans possède encore plus de deux ans de contrat avec l’équipe francilienne, le menant jusqu’à l’été 2024.

Le joueur est un produit du centre de formation du PSG

Arnaud Kalimuendo est un jeune issu de la pouponnière parisienne, l’une des meilleures en France, ces dernières années. Avec l’équipe de la capitale, il n’a toujours pas disputé plus de 90 minutes au total, en Ligue 1. Son apprentissage s’est fait avec le seul autre club qu’il a connu jusqu’à présent : Le RC Lens. Estimé à 2 millions d’euros avant son séjour dans le Nord, sa valeur marchande atteint désormais les 12 millions d’euros, selon Transfermarkt. Une évaluation quasiment deux fois inférieure à celle de l’Observatoire du football, entre 20 et 30 millions d’euros.

Arnaud Kalimuendo est performant avec le RC Lens

C’est à Lens, où il obtient son premier vrai temps de jeu, qu’il se révèle au grand public, et dévoile son talent. Lors de son premier exercice, en 2020-2021, le natif de Suresnes prend part à 30 matchs, et inscrit 8 buts, et délivre 6 passes décisives. Il est un élément essentiel du système de Franck Haise, qui permet aux Artésiens de finir à la 7e place en championnat, un excellent résultat pour un promu. Des bonnes performances qui se poursuivent sur la saison actuelle. Avec le départ de leur numéro 15, en juin prochain, les Lensois vont être amenés à s’activer sur le mercato, afin de trouver son remplaçant.