Salaire, contrat, ce que Luis Suarez a signé avec l’Atletico Madrid

Six ans d’une union sacrée avec le FC Barcelone et une proximité jamais contestée avec Lionel Messi, ont pris fin ce mercredi soir, à l’annonce par l’Atlético Madrid, du transfert de Luis Suarez. Pour qu’il soit libéré de sa dernière année de contrat en Catalogne, le club colchonero aurait accepté de payer 6 millions d’euros d’indemnité compensatoire, sous la forme de variables, au Barça. Et au Pistolero, l’Atlético s’est engagé sur un contrat de deux ans.

Un contrat de deux ans pour Luis Suarez à l’Atletico Madrid

A 33 ans, Luis Suarez devrait percevoir 7,5 millions d’euros net la saison, sans les variables, selon des informations des médias sportifs, Sport et Mundo Deportivo. C’est deux fois moins, environ, que ce qu’il gagnait précédemment chez les Blaugrana où il était sur le podium des plus hauts salaires, après Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Quid de sa clause, anciennement à 200 M€ au Barça ?

Chez les Colchoneros aussi, il sera dans le haut du panier, à des niveaux proches du milieu international espagnol, Koke dans sa nouvelle équipe. Enfin, en restant en Espagne, Suarez aura toujours une clause libératoire dans son contrat. La nouvelle n’est pas encore connue, mais elle devrait logiquement être inférieure aux 200 millions d’euros, de sa période barcelonaise.