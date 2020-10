Stade Rennais – Krasnodar: Le scénario du match selon les bookmakers

Ce mardi 20 octobre 2020 est une date historique pour un club de Ligue 1. Le début de la Ligue des Champions, édition 2020-21, marquera la première apparition du Stade Rennais dans l’histoire de la compétition, contre Krasnodar. En écho de son mercato record et de son bon début de saison, le club breton est largement favori de la rencontre, selon les bookmakers.

Les bookmakers voient Rennes prendre le dessus sur Krasnodar

Pas vraiment d’hésitations concernant l’issue finale du match, qui annonce les Bretons vainqueurs à 1,65 de cote moyenne, calculée à partir de 6 spécialistes étudiés. Un autre scénario n’est que peu probable, d’après ces derniers, qui évaluent la victoire de Krasnodar à 5,41, et le match nul à 4,09. Cependant, pas forcément de festival de buts en vue, les scores le plus envisageables à miser sont un succès 1-0 pour Rennes (5,97), ou le partage équitable des points, à 1-1 (6,08).

Qui pour trouver le chemin des filets ?

Dans les deux équipes se distinguent un buteur favori, pour les bookmakers. Pour le Stade Rennais, Serhou Guirassy serait le plus susceptible d’ouvrir son compteur dans la compétition, à 2,45. Chez les Russes de Krasnodar, les opérateurs accordent à Marcus Berg une cote de 3,58, s’il réussit à tromper le gardien breton, plus que n’importe quel autre joueur de l’effectif. Enfin, pour les plus joueurs, prédire un but de la jeune recrue rennaise, Jérémy Doku, pourrait multiplier la mise par 3,65.