Stade Rennais: Salaire, contrat, ce qu’Edouard Mendy a signé avec Chelsea

Un coup de pouce du destin, Edouard Mendy l’a reçu, il y a six ans alors qu’il était au chômage. D’une situation précaire à celle de numéro un dans les buts des Blues de Chelsea ; telle est l’étonnante trajectoire de la carrière d’Edouard Mendy. Cet été, il a quitté le Stade Rennais, après une seule et bonne saison en Bretagne, pour rejoindre Londres, dans le cadre d’un transfert à 24 millions d’euros, hors bonus.

5 ans et un salaire revalorisé sur ses émoluments au Stade Rennais

A cette occasion, Edouard Mendy s’est engagé avec le Chelsea FC, sur un contrat d’une durée cinq ans, au terme du 30 juin 2025. Il lui rapporte près de 355 000 euros bruts mensuels, sans les primes complémentaires, contre trois fois et demi moins environ, au Stade Rennais, précédemment. En quelques prestations réussies avec son nouveau club, Edouard Mendy a gagné de la part de son coach Franck Lampard, la place de numéro un dans les buts des Blues.

Edouard Mendy a poussé Arrizabalaga sur le banc de Chelsea

Performance d’autant plus remarquable, qu’il a relégué sur le banc, Kepa Arrizabalaga, LE plus gros transfert de l’histoire du club à 80 millions d’euros (comme pour l’Allemand Kai Havertz). Le gardien espagnol gagne deux fois le salaire de son concurrent, c’est une situation comme il s’en voit ça et là, à l’exemple de Saint-Etienne, en Ligue 1, où Stéphane Ruffier est devenu la doublure de Jessy Moulin. Sportive, mais pas financière.