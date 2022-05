ASSE, FC Lorient, PFC… Ces clubs qui changent d’équipementiers au 1er juillet

Des changements à venir sur les maillots des clubs du foot français et ailleurs en Europe.

Comme chaque année, de nombreux contrats équipementiers arrivent à échéance, et c’est l’occasion pour certaines formations, de changer d’horizon dès le 1er juillet. C’est le cas pour des équipes françaises comme l’ASSE, le FC Lorient, ou encore le PFC, mais aussi partout en Europe. Pour Saint-Etienne, l’avenir est incertain, puisqu’en plus d’être reléguée en Ligue 2, les Verts perdent un partenaire important de leur histoire, avec Le Coq Sportif.

La fin d’une riche histoire entre l’ASSE et le Coq Sportif

S’il n’y a aucune certitude sur qui reprendra le flambeau, la marque danoise Hummel pourrait être l’heureuse élue. Pour Nîmes, comme nous avons pu vous le confirmer mardi dernier, c’est Kipsta qui va prendre la suite de Puma, pour habiller les Crocodiles. Après 5 ans de collaboration, Kappa ne sera plus le partenaire maillot du FC Lorient, à compter de 2022-2023, qu’Umbro récupère. D’autres mouvements sont à noter, comme le passage inverse à Lorient, d’Umbro à Kappa pour le SM Caen, ainsi que de Nike à adidas pour le PFC.

Du changement d’équipementiers un peu partout en Europe

Du côté des quatre grands autres championnats, il y a également du mouvement. En Angleterre, Cardiff City, Aston Villa, ainsi que Millwall enregistrent l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot. En Espagne, les tuniques des joueurs du FC Séville et du Deportivo Alavés seront désormais produites par Castore et Puma. Le Bayer Leverkusen et la Lazio Rome sont les seuls clubs allemands et italiens à changer d’équipementier. Tout comme Aston Villa et le FC Séville, c’est la société britannique Castore qui s’occupera de confectionner les tuniques du Bayer 04, tandis que la formation romaine sera parée de Mizuno, à partir de 2022-2023.