FC Barcelone : Le maillot extérieur 2021-22 de Nike est sorti [OFFICIEL]

Gérard Piqué et le nouveau maillot du Barça.

Un mois, tout pile, après la sortie du domicile, pour pièce principale à l’exercice sportif à venir, le FC Barcelone et Nike dévoilent, ce jeudi matin, le maillot extérieur 2021-22 produit pour le collectif catalan. Il est conforme au fuites notamment vues, furtivement à l’occasion de la révélation du premier jeu, dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux ; il apparaissait en fond.

Mauve le nouveau maillot extérieur du FC Barcelone 2021-22

Ce maillot « away » 2021-22 est mauve pour la couleur du fond. L’équipementier Nike, partenaire du FC Barcelone, écrit à son sujet : « Le nouveau kit veut envoyer un message en faveur de la diversité et de l’autonomisation des femmes. Pariez sur un mauve comme protagoniste, représentant la lutte pour l’égalité des sexes, et en gardant les couleurs bleu et écarlate dans les bandes verticales latérales ».

Sitôt dévoilé déjà proposé à la vente dans les espaces officiels

Aussitôt dévoilé, aussitôt proposé à la vente, par l’entité blaugrana ou directement, sur la plateforme de Nike. Il existe en deux versions : celle dite « Stadium », moins technique et moins chère à 90 euros, ou l’autre qui est à l’identique de la tenue portée par les joueurs, sur le rectangle vert. Elle est vendue à 140 euros, environ.