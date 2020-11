OM : Infos et couleurs du prochain maillot extérieur 2021-22

Alors que le maillot domicile de l’Olympique de Marseille, pour la saison prochaine, devrait être conçu en hommage au passé de l’OM, et à ses heures glorieuses, le deuxième équipement s’adresserait aux générations futures. D’après les informations du spécialiste Gol de Sergio, le design précis du prochain maillot extérieur de l’OM 2021-22 n’est pas encore connu, mais il garderait ses couleurs habituelles, et serait en lien avec l’OM Fondation, crée par le club afin d’agir sur les thèmes socio-culturels de la ville.

L’OM garde ses couleurs emblématiques pour son prochain maillot extérieur

La tunique que les joueurs de l’OM porteront lors de leurs matches à l’extérieur devrait arborer les mêmes couleurs qu’à l’habitude : du marine foncé et du bleu ciel. Sinon, peu de renseignements concernant l’esthétique, mis à part le fait qu’elle pourrait ressembler au maillot de l’AC Milan, selon Footyheadlines, sans les motifs représentant 6 villes mondiales, prévus sur le kit des Rossoneri.

Un équipement 2021-22 en lien avec l’OM Fondation

L’objectif de l’OM, avec ce maillot, serait de créer un lien avec sa communauté, et montrer qu’il est ancré dans la culture à Marseille. Par son biais, l’Olympique de Marseille aimerait sensibiliser les supporters à l’existence et aux engagements de l’OM Fondation, porteuse de l’ensemble de ses actions sociales et culturelles. Ces dernières s’articulent selon quatre piliers : Soutenir l’éducation, Encourager l’entrepreneuriat et l’accès à l’emploi, Développer la pratique sportive chez les jeunes et Promouvoir la culture et l’art contemporain.