PSG – Mbappé sort des Air Max x Dior inédites à la soirée NBA

Ce vendredi était un jour spécial pour les équipes de Nike présentes en France. Par la division Jordan, elle était célébrée dans la capitale, via la sortie du nouveau maillot du PSG la veille et en soirée, l’opposition des Bucks de Milwaukee et des Hornets de Charlotte, en NBA. Kylian Mbappé n’a pas manqué une miette de tout le spectacle, l’attaquant parisien a aussi profité de l’agitation pour produire une story sur ses réseaux sociaux, à l’occasion de laquelle il a dévoilé, une paire de chaussures encore inédite.

Images de la Air Jordan 1 High OG Dior à sortir bientôt ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

Une paire de Air Jordan x Dior reçue en exclu par Mbappé

D’un modèle Air Max, illustre depuis plusieurs décennies pour la marque à la Virgule, elle est aussi associée à la maison française de haute-couture, Dior. De ce rapprochement a été créée la Air Jordan I High OG Dior, dont voici quelques images dans la galerie ci-dessus,. Elle n’est pas encore sortie dans le commerce, son déploiement est prévu pour le courant du mois d’avril 2020, mais Kylian Mabppé l’a déjà en mains. A son propos, le prix n’a pas encore été communiqué, il se dit qu’il pourrait atteindre les 2 000 euros, pour cette collaboration entre deux marques puissantes de ce monde.

L’attaquant du PSG doit faire quelques envieux

Elle devrait être produite en série limitée à 8 500 pièces. Elle est sujette à toutes les rumeurs qui font monter les enchères. Cette paire est très attendue du public, notamment des collectionneurs. Kylian Mbappé la portait à ses pieds, ce vendredi à l’AccorHôtel Arena, pour la soirée NBA.