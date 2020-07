Real Madrid prolonge cinq ans de plus avec Electronic Arts

Le Real Madrid prolonge de cinq années son partenariat avec Electronic Arts. Le club madrilène et l’éditeur du jeu de foot FIFA et ses déclinaisons, ont décidé de continuer l’aventure ensemble. La direction de la Maison Blanche a officialisé l’accord par un communiqué publié, ce jeudi 16 juillet. Même chose du côté du développeur du jeu, qui a posté une clip sur ses réseaux sociaux.

Le Real Madrid poursuit avec Electronic Arts

Si les détails du partenariat n’ont pas été divulgués, les joueurs du Real seront mis à l’honneur la saison prochaine sur FIFA 21, comme dans le passé. Cette association a été réalisée sur et en dehors du terrain, avec plusieurs joueurs merengues, comme Eden Hazard ou Karim Benzema, et l’entraineur, Zinédine Zidane. Le club le plus titré en Ligue des champions continue d’être l’une des formations les plus choisies pour jouer dans le jeu de foot le plus pratique dans le monde. Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, s’est félicité de ce renouvellement : « Cette rénovation nous permet d’élargir la portée du Real Madrid à travers le monde grâce au succès de la franchise FIFA. Nous avons une vision commune pour offrir une expérience unique et ce partenariat nous permettra de proposer des moyens innovants, de divertir les fans existants et d’en attirer de nouveaux. »

⚡ Officiel ⚡ EA SPORTS et le Real Madrid prolongent leur partenariat exclusif jusqu’en 2025 👀 #FIFA21 pic.twitter.com/afHOWejSSE — FGB (@FifaGamersBlog) July 16, 2020

EA Sports est aussi le partenaire du PSG

Le PSG et EA Sport travaillent également ensemble. Le club francilien est lié à l’éditeur canadien depuis 2011, et ce jusqu’en 2024 au minimum. D’autres cadors européens comme Dortmund, Tottenham, Manchester City ou encore Liverpool ont un contrat avec le développeur de FIFA. La Ligue espagnole, La Liga, a également des accords avec ce dernier. À contrario, en Espagne, le FC Barcelone est chez l’ennemi PES, développé Konami. La Juventus a secoué le monde de l’e-sport, l’an dernier, en quittant FIFA pour PES. Ce changement a fait beaucoup parler, puisque le club turinois ne s’appelait plus Juventus mais Piemonte Calcio sur FIFA 20. En France, l’ASM Monaco a signé un partenariat, en 2019, avec Konami.