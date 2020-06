Le « Special one », José Mourinho, roule désormais pour Audi. C’est la marque d’automobiles, elle même, qui a annoncé la nouvelle, sur ses réseaux sociaux. Avec la réouverture des centres de ventes, le constructeur allemand en a profité pour engager l’actuel entraineur de Tottenham, comme ambassadeur. Son club est lui aussi, depuis 2018, sous contrat avec Audi, pour quatre ans.

L’entraineur portugais a reçu une Audi Q8 au centre d’entrainement des Spurs. On le voit manipuler celle-ci d’une manière très attentionnée. Dans un communiqué, le double vainqueur de la Ligue des Champions, en tant qu’entraineur, annonce se languir de commencer la collaboration. « Audi UK a été un excellent partenaire pour mon club et j’ai hâte de travailler avec eux moi-même. » Ni la durée, ni les modalités notamment financières du contrat n’ont été communiquées.

L’ancien stratège du Real Madrid, a été anciennement, de 2014 à 2016, l’image d’une autre marque de voitures : la prestigieuse britannique Jaguar. Il fut à l’époque le premier à recevoir un exemplaire de la Jaguar F-Type Coupé. Audi est un acteur très impliqué dans le monde du football et depuis 2011, un actionnaire minoritaire du Bayern Munich. Il détient 8,33 % du capital du club de la Bavière. Avec le Bayern, le Real Madrid et Tottenham sont deux autres cadors européens en partenariat avec la marque de voitures. Elle a aussi été liée par le passé au Barça et à Chelsea.

We’re ready when you are. Back open and with our new ambassador Jose Mourinho on board @SpursOfficial. You can book an appointment at your nearest showroom now. #AudiTogether #COYS pic.twitter.com/f7vn26HHy6

— Audi UK (@AudiUK) June 8, 2020