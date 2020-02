Zlatan Ibrahimovic vers un autre transfert… chez Puma ?

Il a rejoint pour débuter l’année 2020, le Milan AC, dans le cadre d’un contrat de six mois, plus une saison complète en option. Zlatan Ibrahimovic s’est offert à 38 ans, ce qui sera peut-être le dernier challenge sportif de sa carrière. D’un transfert à un autre, et si Ibrahimovic quittait Nike son équipementier historique, pour s’engager avec Puma, la marque associée au club milanais.

Zlatan Ibrahimovic à l’entraînement avec des chaussures Puma noires

Théorie avancée par le profil football_boots4, sur les réseaux sociaux, sur la base des images de l’entraînement des joueurs lombards, ce mercredi. Le Suédois l’a effectué avec des crampons noirs à ses pieds, mais identifiés comme étant de la gamme Future 5.1 que produit Puma. Si le rapprochement devait se confirmer, Puma se signalerait avec le recrutement d’un ambassadeur à la renommée internationale. Qui ne serait pas sans rappeler l’arrivée de Thierry Henry en 2011, alors âgé de 34 ans et à un stade de sa carrière assez proche. Le champion du monde français est encore aujourd’hui associé au groupe allemand.

Toute une carrière associée à la marque Nike

Zlatan Ibrahimovic a fait toute sa carrière avec des produits de la marque Nike. Plusieurs fois il a été question pour lui de changer d’équipementier. Le public français se rappelle de l’année 2015 entre deux négociations de contrats, il s’était déjà illustré à l’entraînement sous le maillot du PSG, avec des chaussures noires sans sponsor ou marqueur apparent. Il était finalement resté fidèle au Swoosh.