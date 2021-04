Bayern – PSG derrière Barça – PSG sur les audiences à la télé

Le PSG n’a pas battu son record d’audience cette saison sur RMC, mais il y avait du monde pour le suivre contre le Bayern Munich.

Ça n’en reste pas moins une réjouissante performance pour le groupe RMC, que la diffusion, ce mercredi soir, du quart de finale aller de la Ligue des champions, entre le Bayern Munich et le PSG. Un match qui s’est conclu sur le terrain par un succès des Parisiens (3-2). Et en audiences, sur un cumul 1,4 millions de téléspectateurs enregistrés au cours de la soirée, sur la chaîne RMC Sport 1, seule diffuseur des débats, en France.

1,4 M de téléspectateurs cumulés devant Bayern – PSG

C’est une moyenne sur la soirée, de 938 000 téléspectateurs. RMC Sport 1 se classe ainsi cinquième chaîne nationale, ce mercredi en prime time, et la troisième sur les 25 – 49 ans. Ce match aller est la deuxième meilleure audience de la saison pour RMC. La première a été enregistrée un gros mois plus tôt, à l’occasion du huitième de finale aller entre, le FC Barcelone et le PSG. Ce soir-là, 1,5 millions de téléspectateurs cumulés ont suivi la performance retentissantes de Mbappé et co, sur la pelouse de Messi.

C’était un peu mieux pour l’exploit parisien, sur la pelouse du Barça

Le match retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se jouera mardi prochain, en prime time. Et toujours en direct et en exclusivité, sur les chaînes du groupe RMC. Après leur succès en Bavière, les hommes de Mauricio Pochettino ont 95% de chances de se qualifier pour les demi-finales, de la Ligue des champions.