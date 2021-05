Un PSG – Lens à plus du million sur Canal

Belle audience pour Canal +, avec la diffusion du match entre le PSG et Lens.

Pas mal pour un samedi, d’ailleurs, le compte Destination Télé le met très bien en évidence dans son tweet publié, ce dimanche matin. Il y avait, hier en fin d’après-midi, devant Canal + pour le match du championnat de France, opposant le PSG au RC Lens, un peu plus d’un million de téléspectateurs en moyenne. Très exactement, 1,04 millions.

Belle audience pour PSG – RC Lens sur Canal

Plus d’un million sur la case du samedi à 17h00, c’est une très bon résultat pour le diffuseur de la Ligue 1, en plein money time de la saison, à trois journées désormais de la fin. Sur cette année 2021, seul le choc au sommet entre le PSG et le LOSC a fait mieux en audience, sur une même programmation du samedi, avec un match à plus de 1,2 millions de téléspectateurs et un pic proche des 2 millions.

1 040 000 abonnés Canal+ hier à 17h pour PSG – Lens vs 901 000 pour Metz – PSG la semaine dernière à 17h

vs 861 000 pour Strasbourg – PSG il y a 3 semaines à 17h

vs 1,2 million pour PSG – Lille le samedi 3 avril à 17h

vs 813 000 pour Dijon – PSG le samedi 27 février à 17h pic.twitter.com/8DO84dmmaa — Destination Télé (@DestinationTele) May 2, 2021

Il y avait de l’enjeu entre les deux équipes. Et un vainqueur à la clé

Ce PSG – Lens ne manquait pas non plus d’intérêt, dans les deux camps ; Paris jouant le titre , cette saison, et les Nordistes, une qualification pour la nouvelle coupe d’Europe, en vigueur au prochain exercice. Sur le terrain, ce match s’est soldé par une victoire 2-1, du collectif de Pochettino.