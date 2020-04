Cristiano Ronaldo, bienvenue dans sa maison de confinement à 8M€

Cristiano Ronaldo était abrité, dès les premiers signes d’inquiétude en Italie. Avant que ne se déclare le premier cas de Coronavirus au sein de l’effectif de la Juventus, son club, le quintuple Ballon d’or était chez lui au Portugal, au chevet de sa mère Maria Dolores dos Santos Aveiro, victime d’un AVC début mars. Elle se rétablit depuis. Avec son fiston, son épouse et les enfants à ses côtés, toute la famille confine désormais à Funchal, à Madère, d’où est originaire le joueur.

Cristiano Ronaldo est parti à Madère pour passer le confinement

Tous dans une grande maison de ville, ou plus exactement un immeuble en étages. Cristiano Ronaldo les partage avec sa mère et son frère qui en occuperait deux. De l’extérieur, l’on peut voir un bâtiment moderne aux murs blancs et fenêtres et balcons en noir. La vue sur l’océan Atlantique est imprenable, suivant le côté où le joueur et les siens se trouvent. L’intérieur est régulièrement montré par CR7 ou sa compagne Georgina Rodriguez, sur leurs réseaux sociaux.

Deux piscines, une salle de sport… CR7 peut voir venir

Il y a une piscine, plus un autre découverte sur le toit en roof top. Spa et jacuzzi sont aussi disponibles, selon les besoins de chacun. Pour CR7, il y a aussi l’indispensable salle de fitness afin de garder la forme, même dans ces circonstances inédites. Les pièces sont spacieuses et lumineuses en cette période de confinement généralisé, c’est adéquat à la situation.

Une maison de ville estimée à près de 8 millions d’euros

Avant de se porter acquéreur de cette maison estimée à près de 8 millions d’euros, Cristiano Ronaldo avait un autre pied-à-terre à Madère, plus reculé dans les terres qu’il a finalement vendu au défenseur Pépé. A l’année, il vit sinon à Turin, dans une grande et double maison isolée. Depuis l’été dernier, il est aussi propriétaire d’une grande maison à 1,5 millions, située à Marbella, en Espagne.