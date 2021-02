Open d’Australie 2021 : Jessy Pegula pèse 4,9 milliards d’euros !

Jessica Pegula n’est pas qu’une championne de tennis, elle est aussi la fille d’un milliardaire américain.

Invitée surprise des quarts de finale de l’Open d’Australie 2021, Jessica Pegula est tombée à ce stade du tournoi, face à Jennifer Brady, son amie (4-6, 6-2, 6-1). Sa performance, au premier Grand Chelem de la saison, vaut à la joueuse américaine, 61e mondiale, de partir avec une prime de près de 400 000 euros, offerte par la direction du tournoi.

400 000€ pour Jessy Pegula à l’Open d’Australie 2021

Pour n’importe quelle autre fille du tennis, c’est une grosse somme ; à l’échelle du patrimoine de Jessy Pegula, ça ne pèse pas si lourd. Ses parents reposent en effet sur une fortune colossale, estimée par le magazine Forbes à 5,9 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros). Son père, Terrence Pegula, doit sa fortune, d’abord aux ressources du pétrole et du gaz, puis de l’immobilier. Et de plus en plus dans le sport, une vocation familiale.

La famille Pegula pèse sur un empire de 4,5 milliards d’euros

Les Pegula sont les propriétaires de plusieurs franchises du sport US : les Buffalo Bills (NFL), les Buffalo Sabres (NHL), le Rochester Americans (AHL), les Buffalo Bandits (NLL), le Rochester Knighthawks (NLL) et la structure, Pegula Sports and Entertainment. Jessica Pegula est l’aînée des trois enfants de Kim et Terrence Pegula. Elle a aussi deux demi-frères et sœurs issus du premier mariage de son père.