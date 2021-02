Open d’Australie 2021 : Toutes les primes de la quinzaine

Il y a un an, l’Open d’Australie passait avant la crise, nul ne savait encore à l’époque à quel point notre monde allait changer. Cette fois le contexte est connu, joueuses et joueurs l’ont même appréhendé à leurs dépends avec une mise en quatorzaine forcée, à leur arrivée en terres australes. Les voilà (presque) toutes et tous au rendez-vous du premier grand chelem de l’année 2021, à l’occasion duquel, 32,79 millions de dollars australiens seront mis en jeu, pour primes à la performance.

Un prize money fortement diminué pour la 1re fois depuis plus de 10 ans

Alors qu’il était en hausse de 13% l’édition dernière, le prize money de l’Open d’Australie 2021 est largement amputé, inférieur de 52% environ. Si bien que les vainqueurs hommes et femmes de l’année dernière gagnaient 2,54 millions d’euros, chacun. Cette année, ils n’auront « que » la moitié. Au contraire, parce que dans ce contexte ce sont surtout les plus modestes qui trinquent, les primes des battus du premier tour ont été réévaluées, à 63 155 euros cette année, contre 55 500, un an plus tôt.

Mais des primes plus importantes pour les battus du 1er tour

Depuis 2007 jusqu’à 2020, le prize money de l’Open d’Australie avait gonflé de plus 255%. C’est la première fois qu’il est en baisse, par la faute des événements qui poussent notamment, le public loin des tribunes. Une jauge de 30 000 spectateurs devrait être autorisée, durant la quinzaine de Melbourne.

Les primes individuelles de l’Open d’Australie 2021

1er tour = 100 000 $A (63 155 €)

2e tour = 150 000 $A (94 733 €)

32e de finale = 215 000 $A (135 753 €)

16e de finale = 320 000 $A (202 052 €)

1/4 de finale = 625 000 $A (394 557 €)

1/2 finale = 850 000 $A (536 598 €)

Finale = 1 500 000 $A (946 962 €)

Victoire = 2 750 0000 $A (1 736 187 €)