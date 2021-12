Lewis Hamilton a vendu sa précieuse et si rare Pagani Zonda

La Pagani Zonda qu’il a popularisé n’appartient plus à Lewis Hamilton.

« Le plus beau bruit », doublé de « la pire tenue de route » des voitures appartenants à Lewis Hamilton, ainsi qu’il la qualifiait, a changé de propriétaire. Le vice-champion du monde de Formule 2021 s’est séparé de sa rare et jusqu’alors précieuse Pagani Zonda 760 LH, l’une des cinq versions 760 qui existent dans le monde. L’Anglais l’avait acheté en 2014, il l’a cédé récemment à un propriétaire basé au Royaume-Uni, d’après les informations que rapporte la communauté spécialisée, Pagani Zonda Registry.

La violette Pagani Zonda 760 LH d’Hamilton a changé de propriétaire

Comme son rouge jet privé à 8,5 millions de dollars, qu’il a également mis sur le marché, sa violette Pagani Zonda 760 LH était devenue un objet emblématique du septuple champion du monde de F1. Il ne l’a pourtant pas beaucoup éprouvé, ayant roulé moins de 100 000 kilomètres, sur les huit ans qu’il l’a eu pour lui. Comme nous vous le racontions dernièrement, à l’évocation de ses voitures personnelles, il s’est fait avec une frayeur, en 2015, en sortant de route à son volant, dans les rues de Monaco où elle était immatriculée.

Un choix qui serait dicté par la volonté de vivre plus vert

Le prix de la vente n’est pas connu, on sait par contre qu’Hamilton avait payé plus de 1,8 millions d’euros pour se l’offrir. Les raisons de l’opération non plus, mais il semble que ce soit pour des raisons d’ordre écologique, comme ce qui l’a poussé plus tôt dans l’année, à se séparer de son avion.