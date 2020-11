Lionel Messi ouvre dans les Pyrénées, son 4e hôtel. Visite du propriétaire

La date est cochée depuis un certain temps, ce 4 décembre très précisément, ouvriront les portes de l’hôtel MIM Baqueira. Nous l’avions déjà évoqué au début de l’été, aux premières informations connues, si l’on y revient ce début novembre, c’est parce que l’établissement appartient à un certain Lionel Messi, et à ses partenaires du Majestic Hotel Group, avec lesquels il collabore, depuis 2017.

Images du MIM Baqueira, l'hôtel associé à Lionel Messi ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Le 4 décembre pour le 4e hôtel associé à Lionel Messi

Ce MIM Baqueira, situé au coeur des Pyrénées espagnoles, est le quatrième associé à la star du football et du FC Barcelone. Depuis ce mois d’octobre, tout est prêt, jusqu’aux réseaux sociaux dédiés à l’adresse. Et malgré les incertitudes sanitaires et le confinement ordonné, d’un côté à l’autre de la chaîne de montagne, décision a été prise d’ouvrir, pour assurer le plus que possible, la saison d’hiver qui débute ; Baqueira étant une des stations les plus cotées des Pyrénées.

Avec l’arrivée des flocons, le MIM Baqueira est prêt à ouvrir

L’hôtel est au pied des pistes. De standing, il propose 141 chambres, du duplex aux suites, dans une atmosphère très montagnarde. Ce MIM Baqueira (après les MIM Sitges, MIM Ibiza et MIM Majorque), propose un SPA, une piscine intérieure et tout ce qu’il faut pour assurer une séance d’hydrothérapie, ainsi qu’une salle de sport pour le maintien en forme, ou la récupération, après une grosse cession dans la poudreuse. Visitez ce quatrième hôtel associé à Messi, en images, via le diaporama ci-dessus.