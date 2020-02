Philippe Coutinho s’offre le même bolide que Cristiano Ronaldo

Mercredi 5 février dernier, Cristiano Ronaldo fêtait ses 35 ans. Pour l’occasion, l’attaquant de la Juventus Turin a reçu un présent plutôt spécial, offert par sa compagne Georgina : une voiture « emballée » d’un gros noeud rouge. C’est une Mercedes AMG G63, c’est-à-dire un 4×4 développé par le constructeur à l’étoile. Au même instant ou quasiment, son alter-ego brésilien Philippe Coutinho a reçu son nouveau bolide.

Une Mercedes AMG G63 pour Cristiano Ronaldo et plus tard pour Coutinho

Et devinez quoi ? C’est une Mercedes AMG G63. Même modèle et même tonalité foncée de couleur, pour la carrosserie extérieure. Le timing est presque parfait, les deux joueurs offensifs ont l’un et l’autre désormais la même voiture à près de 180 000 euros à l’achat, neuve. Celle de Philippe Coutinho lui a été livrée par la société Driver Cars à Barcelone. La même qui collabore avec une majorité des joueurs du FC Barcelone.

L’attaquant brésilien prolongera-t-il le plaisir en Bavière ?

Philippe Coutinho appartient toujours au club blaugrana, même s’il s’est exilé cette saison au Bayern Munich, dans le cadre un prêt payant. La recrue la plus chère de l’histoire du Barça à 145 M€ (et 15 M€ de variables) n’est pas certaine de rentrer en Catalogne à l’issue de l’opération, car le club bavarois a une option d’achat sur le joueur, à 120 millions d’euros.