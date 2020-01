PSG – Neymar a reçu ce smartphone. En or avec son nouveau logo

Automne dernier, à l’approche des premiers frimas de l’hiver, Neymar annonce la sortie de son nouveau site web. L’occasion d’y découvrir un changement identitaire, avec la révélation d’un nouveau logo pour les supports marketing et de communication de l’attaquant du PSG. Et dans son cas, il y en a énormément. Des plus importants, son équipementier Nike en tête qui lui dédie des collections personnelles. Aux plus futiles. Ici son nouveau smartphone.

Un smartphone tout en or pour Neymar, son nouveau logo gravé dessus

Tout en or 24 carats, il porte le « blaze » du Brésilien gravé sur la coque. Comme il est un fan de comics, au point d’avoir des personnages tatoués sur la peau, il a en ajout, la chauve-souris iconique de Batman sous son numéro 10. Et la référence Neymar Jr Edition inscrite par la société iDesign Gold qui l’a conçu pour lui. Pour lui et un autre pour son partenaire Kylian Mbappé. Dans un registre pour le françis plus simple, avec les références au dos de ses maillots : son nom en lettres majuscules, son numéro 7 et sur le haut de l’appareil, les logos de la Fédération française de football et du Paris SG.

Thiago Silva et Mbappé au PSG ont aussi eu le leur

Les deux téléphones sont des mêmes modèles de la marque à la Pomme. Les plus récents, de la version 11. Ce n’est pas la première fois que la société iDesign Gold, spécialiste de la customisation de smartphone collabore avec des joueurs du PSG. Ni d’ailleurs avec Kylian Mbappé. Thiago Silva s’est également joint à ses deux partenaires, il a reçu son appareil, un peu avant eux, ainsi qu’on peut le suivre en storie, sur les réseaux sociaux.