Real Madrid : Gareth Bale et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Gareth Bale va quitter Madrid et le Real, pour rentrer au pays. Ça n’est pas encore officiel, au moment pour nous d’écrire ces lignes, mais le Gallois est déjà à Londres, pour se rapprocher des Spurs de Tottenham qui l’attendent, après l’avoir révélé, il ya une paire d’années, au niveau international. Bale sur le départ et probablement va-t-il laisser derrière lui, une grande partie de sa vie depuis sept ans qu’il a quitté la Grande-Bretagne. Dont ses voitures personnelles.

Les voitures de Gareth Bale : des Audi prêtées par le sponsor du Real

Des Audi prêtées par le sponsor du Real Madrid

Il a quoi dans son garage, l’ailier de 31 ans ? Des Audi, différentes, reçues pendant ses années de joueur avec le Real Madrid. Le constructeur aux anneaux est un partenaire du club merengue et à ce titre, il fournit chaque année aux joueurs de Zidane, un modèle de sa gamme sous la forme de voitures de fonction. La saison 2019-20 dernière, Gareth Bale avait jeté son dévolu sur un Q7, comme une majorité de ses partenaires. Celle d’avant, il avait fait le choix de l’électrique, avec un e-tron.

Ferrari, Mercedes et Lamborghini dans le garage de Gareth Bale

Sorti d’Audi, Gareth Bale a, ou a eu, d’autres marques pour ses voitures personnelles. Avant de quitter Londres pour Madrid, en 2013, il roulait en Lexus. L’été dernier, était à vendre un Mercedes-Benz classe G63 AMG, qui lui avait appartenu. En tant que ressortissant du Royaume-Uni, il possède l’un des fleurons de son industrie automobile, en l’objet d’une Bentley Continental GTC.

Selon le journal The Sun, le Gallois serait aussi le propriétaire d’une Lamborghini Huracan et d’une Mercedes-AMG SLS, proche l’une comme l’autre des 200 000 euros, ainsi que d’une plus chère Ferrari GTC4Lusso, estimée à plus de 250 000 euros. Les voitures de Gareth Bale sont à découvrir dans la diaporama en images, ci-desssus.