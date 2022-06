ASSE : Un nouveau sponsor majeur sur le maillot des Verts

Smart Good Things est le nouveau sponsor majeur de l’ASSE.

Du changement sur le maillot des Verts de l’ASSE. Après l’officialisation récente du changement d’équipementier, de Le Coq Sportif à Hummel, le club stéphanois amorce, ce jour, un nouveau départ avec un autre sponsor, désormais plus premium. C’est qu’en effet, Smart Good Things, jusqu’alors commanditaire sur la manche gauche des maillots, devient un partenaire majeur.

Smart Good Things sponsor majeur de l’ASSE

Comprendre qu’à compter de cet exercice 2022-2023, qui débute ce vendredi, la marque spécialiste des boissons en poudre dite « vertueuses », occupera l’espace à l’avant des tuniques des joueurs et joueuses. « Soutenir un club mythique alors qu’il descend en Ligue 2 me paraissait essentiel, détaille le fondateur de Smart Good Things, Serge Bueno, par communiqué. Avec notre partenariat, il redorera son blason d’image en associant le club et les supporters vers une économie bienveillante reposant sur la générosité. »

Un contrat signé pour les trois prochaines saisons

Le partenariat est signé pour les trois prochaines saisons jusqu’en 2025. Le partenariat prévoit aussi de la visibilité sur la panneautique du stade Geoffroy-Guichard et Smart Good Things pourra par ailleurs profiter de l’image des joueurs pour ses communications.