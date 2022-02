F1 2022 : Alpine et BWT, les dessous et le sens du partenariat

Deux livrées avec plus ou moins de rose, du nouveau partenaire BWT, pour l’écurie Alpine F1 Team.

La présentation de l’Alpine A522, nouvelle arme du constructeur français que pilotera le vainqueeur du GP de Hongrie l’an dernier, Esteban Ocon et le double champion du monde espagnol, Fernando Alonso, a révélé deux livrées avec le concours de son nouveau sponsor principal : BWT.

Une livrée avec une tendance au rose marquée sur la carrosserie, une seconde ou le bleu France est plus visible et tente de se marier avec les couleurs, de son nouveau partenaire autrichien. L’impression de revivre une présentation de 1999 avec la BAR-Supertec. Une autre époque. Alpine proposera la première livrée pour les deux premiers Grand Prix de la saison, avant de revenir à une version bleue, plus classique, et probablement des variantes, en certaines occasion.

Un sponsor prêteur présent depuis 2017 et qui se développe avec la Formule 1

BWT est un sponsor connu du milieu de la Formule 1, puisque soutien de l’équipe Racing Point entre 2017 et 2020 et ensuite Aston Martin, la saison dernière. Toutefois, le partenariat avec le constructeur anglais ne satisfaisait pas la marque autrichien de traitement d’eau, comparant son exposition médiatique et misant sur la visibilité de ses couleurs roses, comme un motif d’identification forte. Aston Martin, visant à développer sa marque et son appartenance au British Racing Green, couleur historique des équipes de couses anglaise d’après-guerre, le partenariat arrivait en bout de cycle.

Dans les faits, le contrat n’est pas du sponsoring classique, mais un découvert bancaire d’une valeur de 40 millions d’euros. Un découvert qui était renouvelé à la condition que l’équipe soit dans la capacité de rembourser le tiers de la somme (12 millions d’euros donc), et que le reste (soit 28 millions d’euros), soit converti en exposition sur la voiture. Ainsi la couleur rose et l’inscription en gros de la marque BWT était visible. Pour 2021, l’accord se limitait à un investissement cash de 8 millions d’euros de la part de l’opérateur autrichien, d’après notre partenaire, le Business Book GP.

L’accord entre Alpine et BWT est aujourd’hui estimé autour de 30 millions d’euros, en cash.

Un partenariat pour accompagner le projet global d’Alpine

Ce partenariat est intéressant pour le constructeur français, car il lui permet d’activer des projets de durabilité que soutient activement la Formule 1 via le programme « WERACEASONE », et accompagner son projet de véhicule propre. Car derrière l’accord avec BWT, il y a également du sens. La couleur du sponsor est un symbole pour diffuser son message de durabilité et de responsabilité sociale. Et même si la présence de BWT en F1 est purement marketing, l’entreprise grandit au même rythme que la discipline. Sa campagne « Bottle Free Zone » dans laquelle, via ses distributeurs et éléments de filtration d’eau, des milliers de bouteilles en plastique que l’équipe Alpine consommait, seront supprimés. L’autre aspect, qui avait déjà été entrevue à l’époque de Racing Point est que pour chaque point inscrit par l’équipe en championnat du monde des constructeurs, BWT s’engage à construire un puit d’eau potable dans une région d’Afrique. Ce qui évalue à environ 1 à 1,5 millions d’euros cette partie du deal. En effet, si Alpine vise environ 150 points, cela permettra de réunir 1,5 millions d’euros afin de favoriser la construction de puit d’eau potable dans la région (10.000 euros le puit).

Mais il y a un autre aspect qui intéresse les observateurs, sur de possibles liens entre les projets de production d’hydrogène vert que développe BWT et le programme Renault en la matière, afin de construire un récit de développement durable autour d’une collaboration technique. Afin d’aider à la diversification des activités de son nouveau et lucratif partenaire.