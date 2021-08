-11% la valeur du FC Barcelone avec le départ de Messi

Si Laporta a souligné, dans sa conférence de presse, que le Barça passait au-dessus des individualités, certaines n’en sont pas moins beaucoup plus précieuses que d’autres.

D’un côté, il y a le PSG, qui tirerait les substantiels bénéfices du renfort de Lionel Messi, dont il est largement question ce lundi. De l’autre, il y a ce que va perdre le FC Barcelone, avec le départ de son emblématique joueur. Des conséquences directes, sur le sponsoring (Rakuten, partenaire majeur est en bout de contrat), le merchandising, possiblement la billetterie…

Le FC Barcelone pourrait perdre 137 M€ de valeur de marque

Et l’indirect, qui écorne l’image du club dans le monde de l’entreprise. Ne pas être en capacité de retenir Messi, c’est montrer ses faiblesses et ses limites, sur la concurrence. En ce sens, la valorisation du FC Barcelone pourrait baisser de 11% et perdre 137 millions d’euros, d’après les estimations de Brand Finance. « Car la force de la marque Barcelone pourrait s’affaiblir, par l’altération de la perception des fans et le risque d’une baisse du nombre de ces derniers, partout sur la planète », écrit le cabinet de conseil et de valorisation des marques.

La deuxième valorisation du foot en 2021

A 1 266 millions d’euros en 2021, la marque FC Barcelone justifie de la deuxième valorisation la plus forte du football, derrière le Real Madrid. Le départ de Messi, va accentuer l’écart sur le concurrent madrilène (donné à 1 276 M€ en 2021) et permettre un resserrement derrière (Manchester United, troisième est valorisé à 1 130 M€).

Lionel Messi est associé à la marque Barça

« Messi est synonyme de la marque barcelonaise, il en est le talisman depuis ses débuts, il y a 15 ans. Sa présence au club lui a sans aucun doute permis d’attirer de nouveaux fans, des abonnés, de meilleur joueurs ou managers, des partenaires commerciaux et des trophées gagnés. Son départ pourrait coûter cher au club et provoquer une baisse douloureuse du capital de la marque », détaille Hugo Hensley, chef du service des sports chez Brand Finance.

Le PSG pourrait inversement en profiter pour se valoriser

Le rapport ne le précise pas, mais on devine qu’a contrario, la valorisation du PSG, la septième à 887 millions d’euros gonflera significativement, sous l’apport de la Pulga.