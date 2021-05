A combien s’élève la fortune de Pep Guardiola ?

Pep Guardiola, un footballeur couronné de réussite, dans le monde du ballon rond.

La réussite de Manchester City, partout au Royaume-Uni et cette saison, en Coupe d’Europe, est pour très grande partie de son fait. Parce qu’un bon collectif n’est rien, sans un chef d’orchestre à sa hauteur. Pep Guardiola en est un grand, au palmarès presque aussi imposant, que la fortune du propriétaire des Skyblues. A ce propos, celle du technicien espagnol est somme toute bien plus modeste.

Deuxième coach le mieux payé du football

Néanmoins, elle s’étoffe, Josep Guardiola est en effet le deuxième entraîneur qui gagne le plus dans le football, après Diego Simeone, à l’Atlético. Il l’était déjà, avant que Manchester City ne le prolonge jusqu’en 2023, contre un salaire augmenté, de 21 à 24,5 millions d’euros brut la saison. Moins les primes et moins les revenus du sponsoring. Car il en a, comme quelques autres rares stratèges, sur les bancs des plus grands clubs du ballon rond.

Pas de présence sur les réseaux sociaux

Contrairement à d’autres de ses pairs (Mourinho, Zidane, Pochettino…), lui n’a pas de présence officielle sur les réseaux sociaux. Il n’entretient donc pas son image sur le web, ni de créé de communauté digitale. Pourtant les marques l’apprécient ; il a rejoint en 2019, l’équipementier Puma et compte aussi le constructeur Nissan, pour partenaire officiel.

La fortune de Guardiola plus épaisse qu’estimée ?

En dehors de cela, le coach de 50 ans vit plutôt discrètement, sans étalage de richesses ostentatoires. Il a quand même le goût des belles montres, il possède notamment une version signée de Richard Mille, cotée à près du million d’euros, sur le marché. La fortune de Pep Guardiola est incertaine, mais néanmoins estimée par la plateforme spécialisée Celebrity Net Worth, à une quarantaine de millions d’euros. Peut-on quand même penser qu’elle dépasse ce seuil, depuis le temps qu’il arpente avec succès, les pelouses de football, en tant que joueur et désormais, entraîneur.