A combien s’élève la fortune de Tom Brady ?

Tom Brady au rendez-vous de son dixième Super Bowl

Inusable Tom Brady. Présent ce dimanche, au rendez-vous du dixième Super Bowl de sa carrière ; il en a gagné six. A 43 ans, sa longévité et sa constance au plus haut niveau forcent le respect. Il est un homme de records de toutes sortes et sur le plan des gains générés au cours de sa carrière, il joue naturellement dans les plus hautes sphères.

Un contrat à 30 M$ par an avec les Buccaneers

Le quarterback des Buccaneers de Tampa Bay, opposés cette nuit aux Chiefs de Kansas City, gagne une trentaine de millions de dollars par saison, avec sa franchise. Très exactement 33 millions de dollars (27,8 M€) selon Forbes, en 2020. Au total de sa carrière, ses revenus gagnés avec les deux franchises qu’il a fréquenté (les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avant) lui ont rapporté 218,3 millions d’euros. Seul Drew Brees, le dépasse (223,8 M€).

De nombreux sponsors associés à lui

S’ajoutent à cela les revenus du sponsoring. Dix millions d’euros de plus, pour la seule année 2020 selon Forbes gagnés de nombreuses marques : Tag Heuer, Aston Martin, Under Armour, Foot Locker… Il cumule une quinzaine de millions de fans, sur les principaux réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Avec son épouse le très populaire mannequin Gisele Bündchen, ils forment un couple bankable. Sa proximité avec l’ancien président Donald Trump lui vaut toutefois, des inimités chez certains.

Tom Brady vit sa vie à la hauteur de sa fortune

Si Tom Brady est un vainqueur, il a aussi la folie des grandeurs dans sa vie personnelle. Il y a un an, nous observions quelques une de ses plus belles et chères voitures. Et encore bien avant, l’incroyable maison du couple, sur les hauteurs de Los Angeles, en Californie. Elle vaut la bagatelle de 30 millions de dollars. S’il dépense donc à la hauteur de ses moyens, selon Celebrity Net Worth, Tom Brady repose sur une fortune estimée à près de 210 millions d’euros.