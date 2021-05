AS Monaco créée la marque RISE.RISK.REPEAT et s’offre une nouvelle identité graphique

RISE. RISK. REPEAT., la nouvelle baseline de l’AS Monaco.

Nous nous posions la question plus tôt dans la journée, en regardant les posts publiés sur les réseaux sociaux. L’AS Monaco y répond, ce mardi dans la foulée, par l’annonce d’une nouvelle marque qu’elle créée, sous le nom de « RISE. RISK. REPEAT.« . Celle-ci amorce un nouveau virage de l’histoire de l’ASM et sera associée, à l’avenir à tous les supports du club.

Une nouvelle identité graphique pour dynamiser l’AS Monaco

Rise. Risk. Repeat. : c’est autour de ces mots qui sont autant de valeurs, que l’AS Monaco va désormais axer sa nouvelle identité graphique. Et plus largement déployer toute une marque pour structurer l’image de l’équipe du Rocher autour des ambitions du club, comme le précise le Vice-Président et directeur général, Oleg Petrov : « La marque se conjugue à cette volonté d’aller de l’avant, dans l’ensemble des activités du Club, en s’appuyant sur ce qui fait la singularité et la force de l’AS Monaco. » Le club ne détaille pas encore, la finalité de celle-ci, et si elle aura par exemple valeur commerciale, autour, ou en plus, des produits fournis par l’équipementier Kappa.

Malgré les craintes, la diagonale reste en place

Enfin, à la question que nous nous posions, sur le maillot dévoilé sur la toile, ce mardi, l’AS Monaco explique que cette pièce est un collector, que les hommes de Niko Kovac porteront en Ligue 1, ce dimanche soir, à Louis II, face au Stade Rennais. La diagonale est bien présente, mais elle est rouge, ton sur ton, en dégradé.