AS Monaco : De sponsor maillot du foot à patron de la section basket

Le patron de Fedcom, Aleksej Fedoricsev (à gauche), devient aussi celui de l’AS Monaco basket. – @ASMonaco

Vous vous souvenez forcément de Fedcom, cette marque restée 25 ans un sponsor de l’AS Monaco football, et presque autant de temps, en face avant sur le maillot des joueurs. Le spécialiste des céréales et engrais a libéré l’espace cette saison, mais son patron, Aleksej Fedoricsev, a trouvé un autre terrain de jeu non loin, avec la section basket.

Fedcom fil conducteur entre l’AS Monaco football et basket

L’AS Monaco a officialisé, hier jeudi, la passation de pouvoir à l’actionnariat, entre le premier cité et Sergey Dyadechko, jusqu’alors propriétaire majoritaire et président de la franchise. Il conserve des parts et un poste de vice-président ; Fedoricsev, devenant majoritaire et président.

Aleksej Fedoricsev nouveau patron majoritaire de la section

Cela, par le prisme de Fedcom, tel que l’entend le communiqué de presse, sans citer le groupe, en écrivant que les « 46,4% des actions de la Société AS Monaco Basketball S.A.M [acuqises], font de l’un des leaders mondiaux des céréales son actionnaire majoritaire. »

Aleksej Fedoricsev réagit à sa prise de pouvoir, dans le communiqué : « Depuis que Sergey Dyadechko m’a proposé de rejoindre l’aventure Roca Team, mon cœur est au basketball monégasque ! Ce projet est passionnant et positionne un peu plus Monaco sur la carte du sport et de la performance. Je suis très fier de continuer à soutenir les couleurs rouge et blanches que je porte depuis plus de 30 ans et de succéder au Président Dyadechko pour écrire les prochaines pages de l’histoire du Club ».

Sergey Dyadechko passe le flambeau à Aleksej Fedoricsev 🤝 Partenaire majoritaire depuis trois saisons, 𝐌. 𝐅𝐞𝐝𝐨𝐫𝐢𝐜𝐬𝐞𝐯 devient l’actionnaire majoritaire et président de la #RocaTeam. Artisan de l’histoire du club, M. Dyadechko reste impliqué comme Vice-Président. pic.twitter.com/xvn3UWo2CB — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 27, 2022

Depuis trois ans présent dans l’actionnariat

Il était déjà depuis trois ans, dans l’actionnariat de l’AS Monaco basket. Quant au foot, Fedcom n’y a pas tourné le dos, l’entreprise reste un commanditaire un peu moindre de l’équipe, inscrit à la catégorie des « partenaires héritages ».