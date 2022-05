AS Monaco et Kappa dévoilent le nouveau maillot domicile 2022-2023

Le maillot domicile de l’AS Monaco est sorti.

Le deuxième d’un club de la Ligue 1 révélé, après l’OL et son fourth, mais le premier qui soit une pièce majeure, puisque l’on parle ici du nouveau maillot domicile 2022-2023, de Kappa pour les joueurs de l’AS Monaco, que la marque italienne habille. Il a été dévoilé ce vendredi matin, par le club et son partenaire technique.

Premier maillot domicile de la saison 2022-2023 dévoilé : celui de l’AS Monaco

Il puise son inspiration dans l’histoire du club princier et n’offre en cette circonstance, aucune singularité sur l’esthétique d’ensemble. A savoir que la diagonale rouge et blanche si propre à l’AS Monaco et sa famille princière est ici logiquement présente, dans le plus pur style des maillots du club.

Les joueurs de Philippe Clément le porteront pour le match face à Brest, en Ligue 1

L’ensemble s’articule autour de la marque « Rise. Risk. Repeat. », que développe et anime l’ASM. La devise est inscrite à l’intérieur du col, ici en V. Ce maillot domicile 2022-2023 de Kappa, les joueurs de l’AS Monaco le porteront ce samedi, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, face à Brest.