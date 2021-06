ASSE : Ça coûte combien de recruter Caleb Ekuban (Trabzonspor) ?

L’AS Saint-Etienne suivrait un international ghanéen qui joue en Turquie.

Et l’on reparle de la Turquie, pour l’ASSE. La dernière fois, c’est quand le Galatasaray lui a coupé l’herbe sous le pied, en bout de mercato, en recrutant Mostafa Mohamed, buteur de son état. C’est encore d’un joueur offensif dont il est ici question, non plus vers Istanbul, mais à la pointe de l’attaque du Tranzonspor. Il s’appelle Caleb Ekuban, et selon Nicolo Schira, les Verts sont « réellement intéressés », par son profil.

Un attaquant du championnat turc dans le viseur de l’ASSE

International ghanéen, le joueur de 27 ans porte également la nationalité italienne, le pays qui l’a vu naître. Parce qu’il a une trajectoire de vie proche et des qualités offensives qui lui ressemblent, Caleb Ekuban est parfois comparé à Mario Balotelli. Comme lui d’ailleurs, son parcours est large, parce qu’il a souvent été l’objet de prêts, d’un club à un autre. Sa saison dernière fut bonne, en 33 matches, il délivré quatre passes décisives et trouvé onze fois le chemin des filets.

Une valorisation donnée à 7 M€ sur ce mercato

Transfermarkt estime sa valorisation sur le mercato, à 7 millions d’euros, mais le joueur est convoité et il faudrait au compter sur une dizaine de millions ; avec ou sans bonus additionnels. Trabzonspor a payé 1 millions, le coût de son transfert depuis Leeds, en 2019, en lui faisant signer un contrat de trois ans, dont il ne reste plus, toutefois, qu’une saison à remplir, jusqu’au 30 juin 2022. Ça peut aider les clubs qui le courtisent. Caleb Ekuban revendique en plus, un salaire proche de 80 000 euros brut mensuels, un peu au-dessus de la moyenne du vestiaire stéphanois.

Caleb Ekuban privilégierait un retour en Serie A italienne

L’international ghanéen serait à l’écoute des propositions, mais à choisir il dit vouloir privilégier un retour en Italie, en championnat de Serie A, pour se rapprocher de sa compagne restée au pays.