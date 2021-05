ASSE : Combien ça coûte de recruter Zinedine Ferhat (Nîmes) ?

Zinedine Ferhat est un joueur convoité, notamment de l’ASSE.

De l’avenir sportif du Nîmes Olympique (en Ligue 1 ou pas), dépendra forcément le futur de Zinedine Ferhat. Et même si les Crocos se maintiennent, ils n’est pas dit qu’ils puissent retenir leur milieu de terrain, car il serait plutôt sollicité, selon les informations de la rédac’ de Foot Mercato. Elle donne les clubs de l’ASSE, ainsi que Sassuolo et les Rangers parmi les intéressés.

L’ASSE et d’autres suivent l’évolution de Zinedine Ferhat

Mais pour les Verts, cela peut sembler compliqué, car ils n’ont pas vraiment de liquidités, pour manoeuvrer sur la prochaine de fenêtre du marché. Sauf à vendre et soulager la masse salariale, l’heure est plutôt dans le cas contraire, aux économies. Et Zinedine Ferhat, auteur de 6 buts et 9 passes décisives en championnat, cette saison, flambe au point de sa valoriser. Plus, toutefois, du côté de Transfermarkt qui le donne à 8 millions que le Centre d’étude international du sport, où il est estimé à près de 3 millions d’euros.

Bientôt dans la dernière saison contractuelle avec Nîmes

L’explication tient surtout à son contrat. Certes, Ferhat est à son avantage sur le rectangle vert, mais à compter de ce 30 juin qui approche à grand pas, il entrera dans sa dernière saison contractuelle. Autant dire qu’à moins que Nîmes réussisse à le prolonger, il ne sera pas sinon conservé cet été, tant qu’il vaut quelque chose. Zinedine Ferhat est arrivé libre dans le Gard, en provenance du Havre, en 2019. Il a paraphé un contrat de trois ans, payé 45 000 euros brut mensuels, selon les estimations de L’Equipe. Il sera revalorisé, s’il doit partir, à Saint-Etienne où la rémunération moyenne est supérieure. Ou ailleurs.