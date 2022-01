ASSE : Combien ça coûterait de recruter Sergio Rico (PSG) ?

Sergio Rico, une piste pour doubler Etienne Green, le temps de sa convalescence chez les Verts ?

Des recrues sur toutes les lignes, l’ASSE en cherche, y compris au poste de gardien, pourtant peut-être le seul qui donne pleine satisfaction, cette saison. Le hic étant qu’Etienne Green est touché à un coude et sur le flanc encore plusieurs semaines. Pour camper son rôle dans les buts, Saint-Etienne regarde donc sur le marché, ses possibilités. Selon L’Equipe, Sergio Rico au PSG, pourrait en être une.

Popur remplacer Green, l’ASSE pense à Rico, au PSG

Car relégué, a minima troisième dans la hiérarchie parisienne, derrière les deux intouchables Navas et Donnarumma, le portier espagnol sait qu’il n’aura pas sa chance. L’ASSE peut lui offrir du temps de jeu. Et à la limite, assumer son salaire, au moins pour partie. Mais c’est à peu près tout. Comprendre qu’ici l’opération serait un prêt et non un transfert sec, quand bien même la valorisation de Sergio Rico est-elle régulièrement à la baisse, depuis sont départ du FC Séville, pour le Paris Saint-Germain, en 2020.

Un prêt plutôt qu’un transfert sec du joueur

Le club de la capitale a payé six millions d’euros le coût de son indemnité. A 28 ans, avec un contrat qui se consomme dans le temps, il vaut désormais 5 millions d’euros pour Transfermarkt, et de 2 à 4 millions, de la part des chercheurs du CIES, en Suisse. Estimation des deux saisons et demi qu’il reste, au contrat du joueur, jusqu’en 2024. A défaut d’indemnité, l’ASSE devrait quand même à avoir à payer sa part du salaire de Rico, s’il lui était prêté par le PSG.

Le salaire de l’Espagnol peut-être un frein pour les Verts

Estimé proche de 215 000 euros brut mensuels, c’est l’équivalent chez les Verts d’un top 3 du vestiaire de Pascal Dupraz. Sachant que Saint-Etienne a d’autres emplettes à faire, avec des moyens financiers particulièrement étriqués, pour opérer sur ce marché.