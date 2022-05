ASSE : Combien vaut désormais Yvan Neyou sur le mercato ?

Yvan Neyou, un Vert qui se bonifie depuis son arrivée à l’AS Saint-Etienne.

Il suffit parfois d’un match pour se révéler au grand jour. C’est ce qui est arrivé à Yvan Neyou, lors de la finale de la Coupe de France, le 24 juillet 2020. Le milieu de terrain, passé par Sedan, Laval, ou encore le FC Braga, avait été impressionnant, pour sa grande première avec l’ASSE. Le club avait obtenu son prêt durant le mercato estival 2020, avant de le recruter définitivement, 7 mois plus tard, pour un montant de 400 000 euros (hors bonus), en provenance du Portugal. Depuis son arrivée chez les Stéphanois, la valeur marchande du Camerounais explose.

Il reste 2 ans de contrat au joueur de l’ASSE

Estimé à 150 000 euros juste avant ses premiers pas en Ligue 1, Yvan Neyou en vaut désormais presque 27 fois plus. Selon le portail web allemand Transfermarkt, le joueur de 25 ans est évalué à 4 millions d’euros. Un montant proche de celui de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 4 et 7 millions d’euros. En janvier 2021, le milieu de terrain a signé un bail de 3 ans et demi avec les Verts, le menant jusqu’en juin 2024. Les supporters stéphanois apprécient l’ancien lavallois, puisque son maillot fait partie des plus vendus, cette saison.

A l’image de son club, Yvan Neyou est dans le dur

Le milieu de terrain vit des moments difficiles avec l’ASSE. Il sortait d’un exercice 2020-2021 complet avec les Verts. Sous Claude Puel, le numéro 19 s’était imposé comme un titulaire indiscutable. Cette saison partait sur les mêmes bases, avant que l’international camerounais se blesse à la cheville, en fin d’année dernière. Depuis son retour, il a dû s’adapter à un nouvel entraîneur, disputer la CAN avec sa sélection, ainsi que rater plusieurs matchs, à cause d’une blessure à la cuisse.