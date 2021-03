ASSE : Combien vaut le club stéphanois pour des investisseurs ?

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer chercheraient de nouveaux investisseurs pour l’ASSE.

L’ASSE cherche des liquidités, pour traverser la crise sanitaire, aux conséquences économiques pour les clubs du foot français. Et pour eux, elles sont doubles, entre les huis clos obligatoires et la faillite du projet Téléfoot. Si Saint-Etienne est un club parmi les plus vertueux du foot professionnel français, sa saison dernière est déficitaire, sa surface financière est limitée, parce que ses actionnaires n’ont pas la capacité de le redresser sur leurs propres deniers, quand la crise couve.

Le capital de l’ASSE ouvert à des investisseurs ?

La solution, d’après Le Progrès, passerait pas vendre tout ou partie du capital du club. En facilitant l’arrivée de nouveaux investisseurs, aux côtés de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo, les deux propriétaires, actionnaires à 44% chacun ; le reste appartenant à l’association ASSE. Vendre le club est un serpent de mer, souvent évoqué, jusqu’ici jamais conclu. L’ASSE est une marque historique et majeure du football français, racheter les Verts pourrait coûter combien ?

Analyser les finances, valoriser l’effectif, quantifier l’immobilier…

Difficile à dire, car les méthodes sont diverses pour mesurer la valeur d’une équipe professionnelle. De surcroît en temps de Covid qui rabat toutes les cartes et fragilise le business. La valorisation d’un club de foot se mesure d’abord à l’état de ses finances, et sur ce point, bien que 2020 soit déficitaire, les Verts sont solides sur leurs bases à l’équilibre des recettes et des dépenses. Il faut aussi chiffrer le collectif sur le marché des transferts, analyser les principales source de revenus (Billetterie ? Trading ? Droits télé ? Sponsoring ? Merchandising ?…). Bien sûr prendre en compte les créances et toutes les dettes possibles, et également mesurer le patrimoine immobilier ; en l’espèce à Saint-Etienne, le domaine de l’Etrat (où sont le centre administratif et d’entraînement), appartient à l’ASSE, mais pas son stade Geoffroy-Guichard.

Combien peut coûter l’ASSE pour des financiers ?

Ainsi donc, peut-on savoir combien l’AS Saint-Etienne pour des investisseurs ? En 2018, L’Equipe l’évaluait à 97 millions d’euros, dans son enquête dédiée à la cote des clubs de la Ligue 1. Deux ans plus tard, en 2020, l’Observatoire du sport business avançait une autre valorisation très proche, de 95,9 millions d’euros. Avec la crise qui sévit et les conséquences qu’elle produit, l’estimation doit être plus basse, aujourd’hui.