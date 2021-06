ASSE : Combien vaut Wahbi Khazri sur ce mercato ?

Wahbi Khazri cette fois sur le départ de Saint-Etienne ?

Sous Claude Puel c’est toujours le même refrain : trop avancé dans l’âge, trop payé, trop quelque chose, Wahbi Khazri. Pourtant, l’attaquant est toujours là, à l’ASSE, et comme un nouveau mercato s’ouvre, il est encore donné comme partant de Saint-Etienne. A ceci près, quand même que cet été pourrait être le bon, pour des raisons contractuelles, que nous allons détailler.

Wahbi Khazri dans sa dernière saison contractuelle

Wahbi Khazri est arrivé dans le Forez en 2018, depuis Sunderland, mais au sortir d’un très bon prêt d’un an, au Stade Rennais. Pour lui, les Verts ont déboursé 7 millions d’euros, qu’il n’en vaut plus aujourd’hui, en raison de son âge qui avance (il a passé le cap de la trentaine), d’une part, mais d’abord parce qu’il ne lui reste qu’une saison contractuelle à rendre à son employeur. A l’amortissement, il faudrait que les Verts le cèdent 1,75 millions d’euros, cet été.

Plus gros salaire chez les Verts de l’ASSE

Les estimations à son sujet le donnent à plus, entre 2 et 4 millions, de la part du Centre international d’étude du sport et 4,5 millions, pour Transfermarkt. Wahbi Khazri a signé avec les Verts un contrat sur quatre ans, qui lui rapporte 2,52 millions d’euros brut la saison, moins les primes. Il est à ce titre, le joueur le mieux payé dans le collectif de l’ASSE. Raison pour laquelle son club pourrait vouloir s’en séparer, peut-être moins pour l’indemnité possible (quoique ?), que pour l’économie de son salaire, sur les douze mois restants. Il aurait des touches en Turquie.