ASSE : Combien vaut Zaydou Youssouf sur ce mercato ?

Zaydou Youssouf va entamer sa troisième saison stéphanoise.

Freiné dans son élan par une vilaine rupture du ligament postérieur du genou gauche, sur la fin de l’hiver 2020, Zaydou Youssouf tente depuis, de rattraper le temps perdu. Auteur de 29 apparitions, la saison 2020-21 dernière, il disait lui même, dans les colonnes de L’Equipe, ne pas être pleinement satisfait de son rendement. Le milieu de terrain axial de 22 ans, a la jeunesse pour lui et sur le mercato, sa cote est en hausse, depuis plusieurs mois.

Zaydou Youssouf va disputer sa 3e saison stéphanoise

Pour lui, les Verts de Saint-Etienne ont investi 2 millions d’euros (moins les bonus), payés en 2019, aux Girondins de Bordeaux. Dès ses débuts, sa valorisation a flambé. Il était alors, l’un des joueurs de laLigue 1 qui progressait le plus, sur le marché. Désormais, Zaydou Youssouf observe une phase de stagnation. Estimé entre 4 et 7 millions d’euros, par le Centre international d’étude du sport, et 5 millions, du côté de Transfermarkt.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Saint-Etienne

Le milieu de terrain à préférence axiale, s’est engagé quatre ans avec l’AS Saint-Etienne, à terme du 30 juin 2024. Il avoisine depuis lors, un salaire proche de 25 000 euros brut mensuels, sans les primes individuelles ou collectives associées. Il n’est pas prévu que le natif de Bordeaux quitte le Forez cet été, où Claude Puel, son coach, apprécie ses services.