ASSE : Pascal Dupraz et l’anecdote de sa voiture de fonction

Pascal Dupraz a une voiture de fonction, le temps de sa pige pour sortir l’ASSE de sa mauvaise passe.

Pascal Dupraz s’est engagé au mois de décembre, avec l’AS Saint-Etienne, dans le but de maintenir le club en Ligue 1 ; l’ASSE est vingtième et dernière, à mi-saison. Pour ce faire, le technicien de 59 ans s’est engagé sur un contrat de six mois, payé 30 000 euros brut par mois. A cela s’ajoutent des avantages en nature, dont un que l’intéressé rapporte à Eurosport, qui l’a longuement interrogé.

Pascal Dupraz a reçu une Golf de fonction de la direction de l’ASSE

« J’ai une voiture de fonction, quelle chance ! Une Golf. On voulait me donner un modèle supérieur mais ça me va bien une Golf », dit celui qui « rêve » de rendre l’auto à la 38e journée, avec le maintien acquis pour les Verts. Quant à sa voiture allemande, Pascal Dupraz, interrogé à ce sujet assure : « Je rendrai la Golf plus propre qu’on ne me l’a donnée et pourtant, elle était nickel avec des pneus neige. Je rends les clés avec le plein parce que j’ai du savoir-vivre et je rentre chez moi. »

Il n’y a pas, à proprement parler, de partenariat de sponsoring officiel entre Saint-Etienne et le constructeur Volkswagen, mais le club propose des véhicules de la marque (Tiguan ou Golf), à certains employés.