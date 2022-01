ASSE : Salaire, contrat, ce qu’Eliaquim Mangala a signé avec les Verts

Eliaquim Mangala est officiellement Stéphanois. – @ASSE

Le club voulait être actif sur le marché des transferts, c’est mission accomplie. Eliaquim Mangala est la cinquième recrue de l’ASSE sur ce mercato hivernal, après Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Joris Gnagnon. Il a officiellement signé son contrat courte durée, jeudi en soirée, pour rejoindre les Verts. Le joueur, qui a eu l’occasion d’évoluer à Porto, Manchester City ou encore Everton, était agent libre depuis juillet 2021, après deux ans passés à Valence.

Eliaquim Mangala à l’ASSE pour 6 mois

L’ancien défenseur central des Mancuniens s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne, mais seulement jusqu’en juin 2022, car sa condition physique, à bientôt 31 ans et après quasiment une année 2021 sans disputer un seul match pose question. Il faudra pourtant qu’il soit très vite opérationnel pour aider Saint-Etienne, dans sa quête du maintien dans l’élite. Et alors sera peut-être il temps pour lui d’envisager d’aller plus loin dans le temps avec les Verts.

✍️ 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 @Elia22Mangala 💚 L’expérimenté défenseur central rejoint l’#ASSE jusqu’à la fin de la saison 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 20, 2022

Un salaire adapté aux finances du club

Le joueur de son côté a réduit ses prétentions salariales, pour coller aux finances de l’ASSE. Selon le quotidien l’Equipe, le joueur a signé pour un salaire égal ou inférieur à 100 000 euros brut mensuels, qui se rapproche de la fourchette d’un titulaire, dans le collectif de Pascal Dupraz, cette saison. Joueur expérimenté, Eliaquim Mangala aura la charge, d’une part de solidifier une défense qui ne l’est pas toujours, en Ligue 1 et d’apporter un supplément d’âme et de vécu au vestiaire stéphanois, qui en a bien besoin.

Des émoluments qui le placent juste derrière ses deux compères de défense, Timothée Kolodziejczak et Harold Moukoudi. L’AS Saint-Etienne a cruellement besoin de résultats, puisque le club pointe à la dernière position du championnat. Un retour en forme de l’international français, durant cette deuxième partie de saison, pourrait aider les Stéphanois à se maintenir en Ligue 1.