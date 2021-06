ASSE : Un nouveau partenaire majeur sur le maillot des Verts [OFFICIEL]

A compter de la saison prochaine, l’ASSE portera la marque Zebet sur son maillot.

Allons bon, c’est à ne rien y comprendre. Nous étions tous tombés dans le panneau. Nous, à Sportune, le journal Le Progrès en presse locale ou à l’internationale, nos confrères de SportBusiness. C’est que la communication faite, autour de l’extension du contrat des Verts, avec Aesio était tournée de telle façon à penser, que le mutualiste allait rester le sponsor principal, sur le maillot des joueurs de l’ASSE. Ceux du collectif professionnel. Et bien non, figurez-vous! Aésio ne va garder l’espace que sur les tenues des filles, celles du centre de formation et du football fauteuil. Les protégés de Claude Puel, vont quant à eux porter la marque de Zebet.

Zebet remplace Aésio sur le maillot des pros de l’ASSE

Le bookmaker français était déjà un partenaire depuis 2019 et son logo était présent, la saison dernière, sur le short des joueurs. A l’avenir donc, l’association monte en gamme, Zebet devenant le sponsor central sur la face avant des maillots. Pour l’occasion, la marque et l’ASSE ont renouvelé leur contrat sur trois ans, jusqu’en 2024. Ce partenariat s’est noué par l’entremise de l’agence Sportifve, au service de l’opérateur.

Un partenariat prolongé et réévalué dans l’engagement du bookmaker

« Nous nous sommes en effet retrouvés dans les idées et dans le projet dynamique d’interagir avec nos supporters, que ce soit sur le digital, comme dans le stade. Ainsi la Zebet expérience, qui permet au spectateur de vivre le match dans des conditions immersives exceptionnelles, traduit pour moi les bienfaits de ce partenariat. Nous mettons également à la disposition de Zebet la puissance médiatique du club pour les accompagner dans leur développement », indique le président Roland Romeyer, par communiqué. Rappelons, enfin, que Zebet est aussi sur le maillot du Stade Reims, présent au niveau de la poche.