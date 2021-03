Cristiano Ronaldo coûte 1,25 millions… à Schalke 04

La défaite de la Juventus en huitièmes de la Ligue des champions, prive Schalke 04 d’un bonus à la performance.

Dans une crise sportive profonde, Schalke 04, dernier de Bundesliga, vient de rater un bonus de 1,25 millions d’euros. La raison ? L’élimination du club de Cristiano Ronaldo, la Juventus, en 8e de finale de Ligue des Champions. Elle n’est pas imputable au seul joueur portugais, mais son geste coupable sur le coup franc victorieux de Porto est largement commenté et disséqué, car il est le leader attendu de l’équipe.

La Juventus a recruté McKennie à Schalke 04 pour 18,5 M €

Que la Juventus se qualifie pour les quarts de finale était le pré requis au versement de la prime, à Schalke O4. Cela, faisant suite au transfert de Weston McKennie au club de la Vieille Dame 2020, dans le cadre d’un prêt payant de 4,5 millions d’euros. Le deal, était accompagné d’une obligation d’achat de 18,5 millions d’euros. Et assortis de bonus dont celui de 1,25 millions d’euros selon Bild, que le club allemand ne touchera donc pas. Un coup dur pour les Allemands, qui en plus d’être au plus bas sportivement, sont touchés par une crise financière.

Cristiano Ronaldo au coeur des critiques

Un coup dur également pour la Juventus Turin, éliminé prématurément pour la deuxième fois consécutive. Et pour Cristiano Ronaldo, accusé de bien des maux ; le journal sportif em>Corrierre dello Sport, n’hésitant pas a consacrer sa une à la star portugaise, avec un titre choc : «Trahie par Ronaldo».

CR7 aurait des envies de départ

Selon une information de Le Parisien, le PSG suivrait de près la situation de Cristiano Ronaldo. Du côté de l’Espagne, l’émission télé El Chiringuito, évoque un retour du quintuple Ballon d’or au Real Madrid. Pour la Juventus Turin, il vaut désormais 29 millions d’euros à l’amortissement.