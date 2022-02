Cristiano Ronaldo ouvre son incroyable garage à 10 M€ aux caméras de Netflix

Les caméras de Netflix ont pénétré le garage de Cristiano Ronaldo quand il était encore à Madrid.

Sortie le 27 janvier 2022, la série “Moi, Georgina » nous a permis de découvrir la vie de la compagne du joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Durant ses six épisodes, les caméras de Netflix nous embarquent dans la vie du couple. Et l’on découvre le fantastique garage de la star lusitanienne, lorsque celui-ci était à Madrid. Sa valeur totale est d’un peu plus de 10 millions d’euros.

L'incroyable garage de Cristiano Ronaldo en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Un garage à 10 millions d’euros pour Cristiano Ronaldo

Dans ce parking de luxe, un des premiers plans nous permet d’apercevoir sa Bugatti Chiron. 1500 chevaux sous le capot et capable d’atteindre les 420 km/h, le modèle vaut 2,5 millions d’euros et il n’existe que 500 exemplaires. A côté de celle-ci se trouvent sa Ferrari 599 GTO chromé noir et sa McLaren Senna n’ayant “que” 670 et 814 chevaux respectivement. A l’arrière de ce premier plan, il est possible d’observer ses deux Rolls-Royce: la Cullinan, évaluée à 400 000 euros, ainsi que le modèle Phantom Drophead Coupé, estimé à 500 000 euros et cachant 460 chevaux.

Des voitures de collection pour la star portugaise

Le plan qui suit le premier est tout aussi incroyable. La sublime Bugatti Veyron saute aux yeux. Cela coûte plus de 2 millions pour s’offrir et entretenir le joyau du constructeur italien, qui peut monter jusqu’à plus de 400 km/h. A ses côtés repose la Mercedes-Benz S85 AMG de blanc vêtue, qui a 630 chevaux à son actif. Les deux bolides suivants sont des véritables monstres, à savoir: Sa McLaren MP4-12C et sa Lamborghini Aventador. La première est dotée d’un moteur 8 cylindres qui permet de faire du 0 au 100 en 3,3s. La seconde est encore plus rapide avec du 2,9s grâce à ses 12 cylindres et 700 chevaux. Au fond du deuxième plan, on peut apercevoir l’énorme Merc G-Wagon Brabus que Georgina avait offert à son compagnon pour ses 35 ans, pour un montant avoisinant les 600 000 euros.

Plus d’une dizaine d’automobiles d’exception

Au-delà de la protagoniste au volant du Range Rover Sport dans le premier épisode, un dernier cliché nous permet de voir l’étendue de la collection de CR7. Commençons par la Ferrari F12 TDF. Ce pur-sang italien possède 780 chevaux et peut faire des pointes à 340 km/h. Un bijou à plus de 400 000 euros, qui n’existe qu’en 799 exemplaires dans le monde. Il est possible d’apercevoir également la Mercedes AMG GLE 63, avec ses 585 chevaux et une valeur à environ 160 000 euros. Il est difficile de distinguer les deux autres automobiles même si l’une d’entre elles semble être une Mercedes noire. Quoiqu’il en soit, le documentaire nous a fait découvrir le garage de Cristiano Ronaldo à l’époque madrilène, et c’est peut de dire qu’il y avait matière.