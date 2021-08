Cristiano Ronaldo pose avec son monstre à 600 000€. Cadeau de Georgina

Cristiano Ronaldo et son rare G V12 900 « One of Ten ».

Dans la famille de Cristiano Ronaldo, les cadeaux que l’on se fait ne sont pas exactement ce que nous, nous faisons à nos proches. Quand Georgina Rodriguez a fêté les 35 ans de son homme, il y a un an et demi, elle lui a offert une voiture. Certes, c’est un âge qui se marque, mais ledit engin n’est pas du genre banal, c’est à la base un classe G du constructeur Mercedes, un véhicule que pas mal de footballeur professionnel, ont en affection.

Le cadeau de Georgina à Cristiano Ronaldo pour ses 35 ans

Mais ce modèle précisément est ici revisité par le préparateur automobile allemand Brabus, qui collabore avec la marque à l’étoile. Et le résultat n’est plus du tout le même : ce classe G version Brabus cache un moteur V12 de 900 chevaux. C’est un monstre de puissance, malgré son poids proche de 2,4 tonnes, il avale le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Et sa vitesse est bridée à 280 km/h, déjà énorme pour son gabarit.

Une voiture produite en 10 unités dans le monde

Ce 4×4 est rare, il n’a été produit qu’en 10 exemplaire numérotés. D’où son joli petit nom : le G V12 900 « One of Ten ». Coût de la bête : environ 600 000 euros, que Cristiano Ronaldo ajoute à l’impressionnante collection de ses voitures, entre la Rolls qu’il vient tout juste de nous montrer, et tous les autres engins en sa possession qui dépassent les 15 millions d’euros en valeur. Sur les automobiles, CR7 est clairement – et de très loin – le GOAT des footballeurs !