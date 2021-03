Cristiano Ronaldo, son top 10 des voitures les plus chères. Il vaut 15 M€!

Cristiano Ronaldo est plus qu’un propriétaire de Bugatti, il prête aussi son image au prestigieux constructeur alsacien.

On n’a jamais vu à Sportune, un garage aussi exceptionnel que celui de Cristiano Ronaldo, depuis Roman Abramovich. Mais le patron des Blues de Chelsea en Premier League, est un cran bien au-dessus, sur ses jouets personnels, autant que la fortune. Pourtant CR7 n’a pas beaucoup à rougir de la concurrence automobile, dans le monde du sport. Des voitures, il en a éprouvé plus d’une, et certaines des plus belles, rares et chères que ce monde a produit.



Bientôt propriétaire de la voiture la plus chère au monde

D’ailleurs à ce propos, il recevra bientôt la nouvelle Bugatti Centodieci, une fusée de 1 600 chevaux qui doit sortir dans le courant de l’année. Dix modèles seront produits, tous ont déjà trouvé preneurs, malgré le prix dingue annoncé, proche de 8 millions d’euros. C’est que Cristiano Ronaldo n’est pas n’importe qui pour le constructeur alsacien, il a joué l’ambassadeur de la précédente Chiron, qu’il a en sa possession et roule également dans la Veyron, précédente. Des modèles que le constructeur personnalise évidemment à la demande de sa riche clientèle ; pour Cristiano Ronaldo, ce sont ses initiales CR7, qui s’ajoutent sous la portière.

Un garage à plus de 15 M€ pour Cristiano Ronaldo

Les Bugatti font considérablement grimper la note, et avec elles sa sublime McLaren Senna, produite à 500 exemplaires, en hommage à la légende brésilienne de la Formule 1. Elle approche le million d’euros. Le reste est sinon plus « classique » ; pour un footballeur millionnaire, s’entend. Bien évidemment. Du prestige en Rolls Royce ou Bentley a de plus véloces Ferrari ou Lamborghini, il y a du choix haut de gamme, à des tarifs compris entre 250 000 et un demi million d’euros. Le top 10 des voitures de Cristiano Ronaldo est à voir en images, dans le diaporama ci-dessus.