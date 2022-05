Cristiano Ronaldo : Salaire, contrat, ce que le Real lui proposerait pour le rapatrier

Vers un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?

Malgré un retour réussi du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas pu empêcher l’exercice moyen des Mancuniens. Avant même la fin de la saison, les Red Devils ne peuvent plus se qualifier pour la Ligue des Champions. Désillusion qui pourrait pousser CR7 à partir cet été. Le Real Madrid est sur les rangs, et d’après le média espagnol Diario Gol, il s’agirait d’un contrat court, assorti d’un salaire fortement diminué.

Un contrat d’un an avec un salaire de 7 M€ pour Cristiano Ronaldo

Émargeant à près de 31,1 M€ brut dans le vestiaire mancunien, il devrait considérablement baisser ses prétentions salariales pour revenir au Real Madrid, puisque c’est un salaire de 7 M€ nets qui l‘attendrait. En ce qui concerne la durée de son contrat, elle ne serait pas différente de celle actuelle. Il ne signerait “que” pour une seule saison. A 37 ans, et profitant de ses dernières années au plus haut niveau, il est possible que le quintuple Ballon d’or se laisse tenter par une dernière pige dans le club, où il a évolué entre 2009 et 2018 au plus haut niveau.

L’ancien du Real Madrid possède toujours sa maison en Espagne

A la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo aurait plusieurs certitudes. La première est celle de disputer la Ligue des Champions, un must au stade de sa carrière. La deuxième est de retrouver un groupe qu’il connaît, puisque la majorité des tauliers qu’il a quitté en 2018 (Benzema, Modric, Casemiro, Kroos, Carvajal, etc…) est toujours présente. La troisième est qu’il possède encore sa magnifique villa dans la capitale espagnole. La maison avait suscité l’intérêt, il y a quelques mois, après le documentaire sur sa femme Georgina Rodriguez, où on avait pu voir l’impressionnant garage du Portugais.