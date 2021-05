Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau bolide à 1,6 M€. Comme Zlatan…

Cristinao Ronaldo est passé à Maranello, pour visiter l’usine de Ferrari.

Au pays de l’automobile sportive et des marques légendaires, au premier rang desquelles Ferrari, Cristiano Ronaldo est dans un cocon. Ce lundi, l’attaquant de la Juventus Turin est allé à Maranello, la commune non loin de Modèle où siège historiquement, la marque au Cheval Cabré. Il en est reparti, selon le Corriere dello Sport, avec la commande d’un nouveau bolide, pour compléter son incroyable collection.

Cristiano Ronaldo visite Maranello et repart avec une Ferrari

C’est une Ferrari Monza, un bijou de technologie, de puissance et de sportivité, imaginé par le constructeur transalpin. Le quotidien sportif ne nous dit pas si Cristiano Ronaldo a choisi la version SP1, à une place ou SP2, à deux. C’est une automobile rare, produite à seulement 500 unités, dont une appartiendrait donc désormais à CR7. Et une autre à un certain Zaltan Ibrahimovic. Le Suédois se l’est lui même offerte, pour célébrer son 38e anniversaire.

500 exemplaires dont un pour CR7. Et un autre pour Ibrahimovic

La puissance de la Ferrari Monza n’a d’égale que sa bouille inspirée des barquettes de courses de Ferrari, à l’époque dorée des courses d’endurance automobile. Elle est poussée par un moteur V12 de 810 chevaux, qui lui confère une puissance démoniaque, avec un 0 à 100km/h avalé en moins de trois secondes et une vitesse de pointe proche des 300 km/h.

Un garage dingue à la propriété de l’attaquant de la Juventus

C’est assurément l’un des plus prestigieux, mais pas l’engin le plus cher à la propriété de Cristiano Ronaldo, qui a notamment des Bugatti Veyron et Chiron à plus du million d’euros, dans son garage. En attendant que lui soit livrée la plus incroyable Centodieci, soit la voiture la plus chère du monde, quand elle va sortir, dans le courant de l’année.