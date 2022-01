ESTAC : Ça coûterait combien de recruter Blaise Matuidi (Inter Miami) ?

Retour en France, en Ligue 1, pour Blaise Matuidi ?

En difficulté pour se maintenir en Ligue 1, l’ESTAC cherche à se renforcer, sur le marché des transferts, dès cet hiver et selon l’Est Eclair, le club serait intéressé par rapatrier un ancien de la maison : Blaise Matuidi. Le milieu français est actuellement sous contrat jusqu’en décembre 2022, avec l’Inter Miami, club de Major League Soccer, sous la présidence de David Beckham. Un retour dans l’Aube, où tout a commencé pour lui, est-il envisageable ? Tentative de réponse…

Matuidi de retour à l’ESTAC qui l’a lancé dans le professionnalisme ?

Le champion du monde 2018, arrivé en août 2020 après avoir résilié son contrat à l’amiable avec la Juventus, est estimé désormais, par Transfermarkt, à 2 millions d’euros. L’ESTAC devra-t-il payer pour l’enrôler ? Ça n’est pas dit, mais le Miami Herald croit savoir que la franchise de Floride chercherait à se séparer de son milieu récupérateur, international français aux 84 capes sous le maillot bleu. Si tel était le cas, cela faciliterait grandement les choses pour Troyes. Et se poserait ensuite, la question du salaire à lui verser.

L’Inter Miami ne voudrait plus du milieu de terrain français

-En effet, si certains prétendent qu’il est « joueur désigné » à l’Inter Miami (joueur faisant exception au plafond salarial, fixé par la MLS), la ligue américaine indique officiellement, que Blaise Matuidi émarge à 1,5 million de dollars (1,33 million d’euros), bonus compris, pour la saison 2021-2022. Un salaire bien plus abordable que ses émoluments lors de son passage à la Juventus, et qui pourrait possiblement entrer dans les plans du board troyens. Matuidi est une piste clinquante pour le promu, et un profil qu’on ne bouderait pas de revoir, dans le championnat de France.